Bonn – In Deutschland sind die Hürden für eine professionelle Suchtbehandlung – vor allem bei Alkoholkrankheit – zu hoch. Das kritisiert der Fachverband Sucht. Laut Verband standen im Jahr 2014 rund......

04.04.13

Baltimore – US-Forscher wollen die Kokain-Sucht durch eine gezielte Hirnstimulation heilen. In Nature (2013; doi: 10.1038/nature12024) zeigen sie an Ratten, dass die Steigerung der Hirnaktivität in......