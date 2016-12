Vermischtes

Daimler will Bonizahlungen bei wenigen Fehltagen einführen

Freitag, 9. Dezember 2016

Stuttgart – Große Konzerne bemühen sich seit Jahren um gesunde Mitarbeiter. Sie legen immer neue Präventions- und Fitnessprogramme auf, damit ihre Belegschaft leistungs­fäh­ig bleibt. Daimler geht nun einen neuen Weg. Der ist nicht unumstritten. Der Auto­kon­zern handelt derzeit mit dem Gesamtbetriebsrat eine neue Betriebsverein­ba­rung über zusätzliche Maßnahmen zur Gesundheitsprävention aus.

Daimler will deutschlandweit Gesundheitschecks für alle Beschäftigten anbieten. Teil der Verein­ba­­rung ist aber auch ein Bonus für Mitarbeiter, die selten ausfallen. Diskutiert wird nach offenbar im letzten Stand eine Prämie von 200 Euro pro Jahr – brutto. Dabei könnte der Betrag auch gestaffelt ausgezahlt werden, wenn ein Mitarbeiter nur wenige Tage gefehlt hat. Bislang ist die Betriebsvereinbarung aber noch nicht in trockenen Tüchern.

Anzeige

Mitte Dezember berät der Gesamtbetriebsrat über den Entwurf. Eine Sprecherin des Be­triebsrats wollte sich vor der Entscheidung nicht dazu äußern. Das Unternehmen hält sich ebenfalls bedeckt und will nur über das endgültige Ergebnis berichten. Die Stutt­gar­ter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten hatten zuerst über das Projekt berichtet.

Es habe eine zweijährige Pilotphase an den Standorten Stuttgart, Kassel und Bremen gegeben, sagte eine Daimler-Sprecherin lediglich. Wie bei anderen Großkonzerne auch, gibt es bereits eine Vielfalt von Gesundheitsangeboten für die Mitarbeiter über Rücken­schu­len, Ernährungsberatung und Entspannungstechniken.

Hört man sich in der Industrie um, ist das Bonus-Projekt hingegen einzigartig. Bei BMW habe man nicht vor, die Anwesenheit mit Anreizen zu belegen, heißt es. Allerdings sei die Erfolgsbeteiligung an die Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitstage gekoppelt – länge­re Krankheiten wirken sich also aus. Bei Bosch und Volkswagen denkt man über solche Belohnungssysteme für fitte Mitarbeiter nicht nach, wie auch bei der Bahn und Siemens. Bei Audi verweist man auf ein breites Präventionsprogramm. Das enthält bereits eine re­gel­mäßige Vorsorge.

Rechtlich ist Daimler auf der sicheren Seite: Das Entgeltfortzahlungsgesetz stehe dem nicht im Wege, sagt Hans-Hermann Aldenhoff, Leiter der deutschen Büros der internatio­nalen Kanzlei Simmons & Simmons. Im Gegenteil: Dort ist eine Kürzung von Sonderzah­lungen wegen Krankheit explizit erlaubt. Aufpassen müssen Arbeitgeber laut Aldenhoff nur, wenn ältere oder behinderte Mitarbeiter diskriminiert werden. Sie könnten unter Um­ständen einen Schadenersatzanspruch geltend machen. In Daimlers Betriebsverein­ba­rung soll aber eine Härtefallregelung vorgesehen sein.

Gesundheits-Experten sehen das Thema gespalten: „Ein positiver Aspekt könnte sein, dass die Eigenverantwortung gestärkt wird“, sagt etwa Elke Ahlers von der gewerk­schafts­nahen Hans-Böckler-Stiftung. „Allerdings ist fraglich, ob finanzielle Anreize da das richtige Modell sind.“ Besser wäre die individuelle Ansprache des Mitarbeiters darüber, wie sich seine jeweilige Arbeits- und Gesundheitssituation verbessern lasse. „Sonst be­steht auch die Gefahr, dass Krankheiten verschleppt werden.“ Das wiederum würde dem Präventionsgedanken des Arbeitsschutzgesetzes widersprechen.

Auch bei der Techniker Krankenkasse warnt man: „Wenn die Bonifizierung einer niedri­gen Fehltagezahl aber dazu führt, dass Mitarbeiter krank zur Arbeit gehen, profitieren weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer.“ Dabei könne es durchaus sinnvoll sein, gesund­heitsbewusstes Verhalten zu honorieren. „Zum Beispiel, indem man ein Fitnessangebot im Betrieb installiert, die Mitgliedschaft im Fitnessstudio bezuschusst, einen Nichtraucher­kurs anbietet oder das gesunde Kantinenessen bezuschusst.“ Präsentismus hingegen koste mehr als der Produktivitätsverlust durch Fehltage und könne erst recht zu Arbeits­unfähigkeit führen.

Zahlen zeigen, dass der Krankenstand in Deutschland stetig steigt. Laut DAK Gesund­heit war der Krankenstand im ersten Halbjahr 2016 mit 4,4 Prozent so hoch wie seit rund 20 Jahren nicht. Mehr als jeder dritte Berufstätige (37 Prozent) wurde demnach mindes­tens einmal krankgeschrieben. Im Schnitt fehlten die Beschäftigten 12,3 Tage.

Nach Erfahrung der IG Metall haben Bonus-Regelungen wie sie Daimler plant höchstens kurzzeitige Effekte, tragen auf Dauer aber nicht zu einer niedrigeren Krankheitsquote bei. Es sei sinnvoller, das Geld in Gesundheitsprävention zu stecken.

Ein weiterer Punkt ist die Höhe des geplanten Bonus bei Daimler: Ob die 200 Euro brutto pro Jahr in der gut bezahlten Metallbranche überhaupt ein Anreiz sind, sich für ein oder zwei Tage krank zur Arbeit zu schleppen, ist ohnehin fraglich: Allein die Erfolgsprämie von Daimler für die Tarifbeschäftigten im Konzern lag im vergangenen Jahr bei 5.650 Euro.