Ausland

Tschechien plant Rauchverbot in Gaststätten

Freitag, 9. Dezember 2016

Prag – Eine der letzten Raucherbastionen Europas steht kurz vor dem Fall. Das Abge­ord­netenhaus in Tschechien stimmte heute mit breiter Mehrheit für ein totales Rauchver­bot in Kneipen und Gaststätten. Es gab 118 Ja-Stimmen und 23 Gegenstimmen. Wenn der Senat, das Oberhaus des Parlaments, dem Gesetz noch zustimmt, könnte die Re­form wie geplant zum Weltnichtrauchertag am 31. Mai in Kraft treten.

„Der Schutz der Gesundheit hat über die Lobby-Gruppen gesiegt“, freute sich der sozial­demokratische Gesundheitsminister Miloslav Ludvik. Bisher müssen Gastronomie­betrie­be nur mit einem Hinweisschild am Eingang mitteilen, ob es sich um ein Raucherlokal han­delt. In Tschechien greift rund jeder vierte Erwachsene regelmäßig zum Glimmstän­gel. Im Zusammenhang mit dem Tabakkonsum sterben in dem EU-Mitgliedstaat Schätz­un­gen zufolge jährlich rund 18.000 Menschen. © dpa/aerzteblatt.de