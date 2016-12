Ausland

Brite erleidet nach Friseurbesuch Schlaganfall

Montag, 12. Dezember 2016

London – Ein harmloser Besuch beim Friseur hatte für einen 45-jährigen Briten verhee­ren­de Folgen: Beim Haarewaschen am Becken wurde sein Nacken offenbar so über­streckt, dass er zwei Tage später einen Schlaganfall erlitt. Nach seinem Zusammen­bruch während eines Geschäftstreffens wurde Dave Tyler in eine Londoner Spezial­kli­nik ge­bracht, wo ihm die Ärzte die ungewöhnliche Frage stellten, ob er kürzlich beim Friseur ge­wesen sei, berichtete die Zeitung The Times.

Die Ärzte hatten demnach sogar einen Namen für seinen Zustand: „Schönheitssalon-Syn­drom“. Sie gehen davon aus, dass bei der Dehnung des Nackens eine Arterie be­schä­digt wurde, sodass sich ein Blutpfropf bildete und dies den Schlaganfall auslöste. Derartige Fälle seien zwar äußerst selten, doch in der Fachwelt nicht unbekannt, berich­tete das Blatt. Es zitierte zwei ähnliche Vorfälle aus den Jahren 2000 und 2014, über die Fachmagazine berichtet hatten.

