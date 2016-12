Vermischtes

Alzheimer-Patienten auf Gefühlsebene ansprechen

Freitag, 23. Dezember 2016

Düsseldorf – Ist ein Angehöriger an Alzheimer erkrankt, stellt das die Familienmitglieder an den Weihnachtstagen vor besondere Herausforderungen. Die gemeinnützige Alzhei­mer Forschung Initiative (AFI) gibt Tipps und Anregungen für die Feiertage. „Alzheimer ist eine Erkrankung, bei der das Gedächtnis schwindet, nicht die Gefühle“, sagte der AFI-Vorstandsvorsitzende Michael Lorrain, der als Nervenarzt in Düsseldorf niederge­lassen ist. Die Weihnachtstage böten besonders viele Gelegenheiten, Menschen mit Alzheimer einzubeziehen und schöne gemeinsame Stunden zu verbringen.

Das Singen von bekannten Weihnachtsliedern, der Duft von Weihnachtsplätzchen oder Tannennadeln oder der gemeinsame Gottesdienstbesuch sprechen Lorrain zufolge Men­schen mit Alzheimer direkt auf der Gefühlsebene an. Dadurch würden schöne Erinnerun­gen geweckt und die Patienten fühlten sich aufgehoben und sicher. Auch das gemeinsa­me Anschauen von Familienfotos oder das Vorlesen von bekannten Geschich­ten ver­mit­telt laut AFI ein Gefühl von Geborgenheit und Zugehörigkeit.

