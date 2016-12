Vermischtes

Kein deutscher Doktortitel nach Medizinstudium im Ausland

Dienstag, 13. Dezember 2016

Mainz – Wer im Ausland ein Medizinstudium abgeschlossen hat, darf sich in Deutschland nicht „Doktor der Medizin“ nennen. Das entschied das Verwaltungsgericht in Mainz in ei­nem heute veröffentlichen Urteil. Geklagt hatte ein Mann aus Rheinland-Pfalz, der in den 1980er Jahren in Belgien ein Medizinstudium mit dem Grad „Docteur en Médecine, Chi­rur­gie et Accouchements“ abgeschlossen hatte.

In den 2000er Jahren hatte der praktizierende Arzt den deutschen Doktortitel bereits un­rechtmäßig geführt. Bußgelder und Verfahren am Berufsgericht waren die Folge. Nun woll­te er den deutschen Doktortitel der Medizin einfordern, doch das Gericht wies seine Kla­ge gegen die rheinland-pfälzische Landesärztekammer ab.

