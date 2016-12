Ausland

Aleppo: Hollande spricht „humanitäres Ultimatum“ aus

Dienstag, 13. Dezember 2016

Berlin – Angesichts der Not der Zivilbevölkerung im nordsyrischen Aleppo hat der fran­zö­sische Präsident François Hollande an die Verantwortlichen ein „humanitäres Ulitmatum“ gerichtet. 120.000 Menschen würden in Aleppo „als Geiseln festgehalten“, sagte er heute bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt.

Merkel sagte, die Lage in Aleppo sei „desaströs, sie bricht einem das Herz“. Der UN-Si­cherheitsrat sei im Syrien-Konflikt „blockiert“, weil Russland sein Veto-Recht nutze, be­klag­te Hollande. „Wir sind uns einig, dass wir alles tun, um die Evakuierung der Bevöl­kerung sicherzustellen“, fügte er hinzu.

Anzeige

Gesundheitszentren müssten geschützt und humanitäre „Korridore“ eingerichtet werden. Als im Syrien-Konflikt Chemiewaffen eingesetzt worden seien, habe er es bedauert, dass eine „Antwort“ ausgeblieben sei. Nun aber sei „die Lage noch schlimmer“.

Merkel sagte, es werde „nichts unversucht“ gelassen, um „beim syrischen Regime“ und seinen Unterstützern, Russland und Iran, „die Einsicht zu erzeugen, dass die Situation der Menschen dringend verbessert werden muss“. Hollande sagte, bei der Einrichtung von humanitären Korridoren sollten die Türkei und Russland einbezogen werden. „Wir müssen handeln und wir werden handeln“, fügte er hinzu.