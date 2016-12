Vermischtes

Stammzellspender: Mehr Freiwillige in Sachsen-Anhalt

Dienstag, 13. Dezember 2016

Magdeburg – In Sachsen-Anhalt haben sich 2016 so viele Menschen wie nie zuvor in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren lassen. Rund 16.000 Men­schen seien es bis Mitte Dezember gewesen, erklärte DKMS-Sprecherin Julia Runge heute. 2015 habe die Zahl der Neuregistrierten bei rund 10.000 gelegen.

Anzeige

Runge geht davon aus, dass in diesem Jahr weitere potenzielle Stammzellspender hinzu­kommen, da im Dezember noch Registrierungsaktionen geplant sind. Auch bei diesen ver­zeichnete die DKMS einen Anstieg. „2016 haben wir bisher 31 Aktionen in Sachsen-Anhalt durchgeführt“, sagte Runge. Ein Jahr zuvor seien es 23 gewesen.

Seit 1991 haben sich nach Angaben der DKMS insgesamt 61.463 Sachsen-Anhalter in die Spenderdatei aufnehmen lassen. Damit zeigen die potenziellen Spender die Bereit­schaft, Menschen zu helfen, die an Blutkrebs erkrankt sind. Für diese ist eine Stammzell­spende oft die einzige Aussicht auf Heilung. Laut Runge konnten bislang 437 Sachsen-Anhalter Stammzellen spenden.