Politik

Kassenaufsicht fordert korrekte Kodierung

Mittwoch, 14. Dezember 2016

Berlin – Die Aufsichtsbehörden von Bund und Ländern wollen bestimmte Strategien der Krankenkassen mit dem Ziel, deren Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds zu erhö­hen, nicht dulden. So sei „grundsätzlich die korrekte und vollständige Kodierung von Diag­nosen stets vertragsärztliche Pflicht und eine gesonderte Vergütung der Kranken­kassen alleine für die Kodierung von Diagnosen unzulässig“, stellt das Bundes­minis­te­rium für Gesundheit in einem Bericht an den Gesundheitsausschuss des Bundestages klar.

Der Report bezieht sich auf eine Aufsichtsbehördentagung vom 23./24. November in Mün­chen, auf der im Zusammenhang mit möglichen Manipulationen bei der Erfassung am­bulanter Diagnosen mehrere Beschlüsse gefasst wurden. Es geht im Kern darum, dass Krankenkassen ein Interesse an bestimmten Diagnosen haben, für die sie über den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) höhere Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds erhalten.

In dem Bericht der Regierung heißt es unter Berufung auf die Tagung, bilaterale Verträ­ge, darunter die Betreuungsstrukturverträge, seien rechtswidrig. Die Aufsichtsbehörden seien der Auffassung, dass „in selektivvertraglichen Regelungen eine gesonderte Ver­gü­tung allein für eine vollständige und zutreffende Diagnose des Vertragsarztes unzulässig ist“. Einzelbestimmungen in Verträgen, wonach „Verdachtsdiagnosen“ mit einem be­stimm­­­ten Zusatzkennzeichen kodiert werden sollten, auch wenn die Diagnose nicht gesichert ist, seien ebenso rechtswidrig.

Die Aufsichtsbehörden wollten dafür sorgen, dass die unzulässigen Verträge rasch ange­passt oder beendet werden. Die Aufsicht habe zudem das Gesundheitsministerium um ei­ne rechtliche Klarstellung gebeten, dass direkte Absprachen der Krankenkassen oder ihrer Dienstleister mit dem Ziel, das Kodierverhalten der Vertragsärzte zu beein­flussen, ebenfalls unzulässig sind.