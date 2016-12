Politik

Lauterbach: Zahl der Studienplätze muss dringend erhöht werden

Mittwoch, 14. Dezember 2016

Berlin – Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, im Rahmen der Masterplan-2020-Reform die Zahl der Medizinstudienplätze deutlich zu erhöhen. „Es ist dringend notwendig, dass die Zahl der Studienplätze erhöht wird. Sonst werden immer mehr das Studium in Osteuropa sowie an privaten Schulen aufnehmen“, erklärte er vor Journalisten in Berlin.

„Es ist schade, dass die Länder da nicht mitziehen“, fügte Lauterbach mit Blick auf erste Verlautba­run­gen aus dem offenbar vorliegenden Masterplan 2020 zum Medizinstudium hin­zu. Dem Vernehmen nach werden in dem Plan auch Landarztquoten vorgesehen, wo­mit Länder selbst festlegen können, ob zehn Prozent der Studienplätze an junge Men­schen vergeben werden, die sich für eine spätere hausärztliche Tätigkeit bereit erklären.

Anzeige

„Zehn Prozent ist kein großer Wert, es ist auch unklar, welche Verbindlichkeiten dahinter stehen. Diese Quote ist kein Einstieg in die Rettung der Landärzte“, sagte Lauterbauch. Als positiv bewertete er die Aufwertung der hausärztlichen Versorgung in dem Plan. „Es ist wichtig, dass Lehrpraxen stärker in das Studium integriert werden und das hausärzt­li­che Versorgungsgeschehen aufgewertet wird“, sagte der SPD-Politiker.