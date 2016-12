Medizin

Suizidprävention: Typische Verhaltensmuster auf Bahnsteigen analysiert

Donnerstag, 15. Dezember 2016

Quebec – Fast ein Viertel aller Suizide in Metrostationen könnte mit Hilfe einer Realtime-Videoüberwachung verhindert werden. Erstmals haben Forscher aus Canada Film­mate­rial von Bahnsteigen auf typisches Verhalten identifiziert. In einer Studie, die heute in BMC Public Health publiziert wurde, teilen sie eine Reihe der eindeutigsten Verhal­tensweisen mit, die ein Suizidrisiko anzeigen (2016; doi: 10.1186/s12889-016-3888-x). Eine weitere Studie zum Thema Suizidgedanken bei Piloten ist heute in Environmental Health erschienen (2016; doi: 10.1186/s12940-016-0200-6).

Eine der folgenden Verhaltensweisen reicht nicht aus, um auf einen Suizid zu schließen. Zwei der folgenden Hinweise in Kombination könnten hingegen den Verdacht erhärten, erklärt Erstautor Brian Mishara, Direktor des Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia at the University of Quebec in Montreal.

Gegenstände auf dem Bahnsteig zurücklassen

regelmäßige Blicke in den Tunnel

langes Stehen auf der gelben Grenzlinie

Auf- und Ablaufen auf der gelben Grenzlinie

starrer Blick auf die Schienen oder in den Tunnel

depressiv bedrückt (subjektive Interpretation)

unruhig (subjektive Interpretation)

Insgesamt untersuchten die Forscher Filmmaterial von 66 Suizidversuchen in Metro­stationen in Montreal, anhand derer sie die aufgelisteten Indizien festmachen. Davon versuchten Passanten in 37 % der Fälle, den Suizid zu verhindern. „Bei drei von vier Suizidversuchen haben wir klare Hinweise beobachtet, dass die Personen keinen sicheren Entschluss gefasst hatten“, sagt Mishara. Sie zögerten oder schützen sich vor dem vorbeirollendem Zug.

Im zweiten Teil der Studie begutachteten 33 unabhägige Personen das Videomaterial von 63 Fällen. Sie bekamen jedoch nur die fünf Minuten vor dem Suizidversuch zu sehen und zudem 53 Videos, bei denen kein Suizidversuch folgen würde. Zuvor erhielten sie die Liste der Hinweise, auf die sie achten sollten, um eine Einschätzung über den weiteren Fortgang des Filmausschnitts abzugeben. In 53 % der Fälle lagen die Beobachter mit ihrer Vermutung, ob ein Suizidversuch folgen würde, richtig. „Beobachter müssten ein spezielles Training erhalten, um typische Verhaltensweisen noch besser zu erkennen“, folgert Mishara.