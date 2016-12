Politik

München und Nürnberg beschließen Alkoholverbote rund um Hauptbahnhöfe

Donnerstag, 15. Dezember 2016

München/Nürnberg – Mit einem nächtlichen Alkoholverbot wollen München und Nürn­berg die zunehmende Kriminalität rund um ihre Hauptbahnhöfe bekämpfen. In beiden Städten beschlossen die Stadträte am Mittwoch entsprechende Regelungen. Sie gelten nicht nur direkt an den Hauptbahnhöfen, sondern auch in den angrenzenden Straßen und Grünanlagen.

In München beschloss der Stadtrat das Alkoholverbot zwischen 22 und 6 Uhr mit Gegen­stimmen unter anderem der Grünen, der Linken und der Bayernpartei, wie ein Sprecher mitteilte. Die Maßnahme schließt sowohl den Konsum als auch das Mitführen von Alkohol ein. Am Vortag hatte bereits der Kreisverwaltungsausschuss einem ent­sprechenden Vorschlag mehrheitlich zugestimmt.

Hintergrund sind seit Monaten anhaltende Klagen von Geschäftsleuten, Anwohnern und Passanten am Hauptbahnhof über Belästigungen durch Betrunkene. Das subjektive Sicherheitsgefühl werde dadurch negativ beeinträchtigt, hieß es in der Vorlage des Kreisverwaltungsreferats (KVR). Die Polizei registrierte zunehmend Streitereien, Körper­­verletzungen und Diebstähle und hat ihre Kontrollen verstärkt.

Auch Streetworker sind im Einsatz. Nun soll das Alkoholverbot die Situation verbessern. Das Verbot könne schon ab Januar in Kraft treten, sagte ein Sprecher des KVR.