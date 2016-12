Medizin

Neurogene Harnblasen­funktionsstörung: Bedarf für urologische Hilfsmittel­versorgung ermittelt

Freitag, 16. Dezember 2016

Greifswald – In Deutschland liegen bisher keine wissenschaftlichen Abschätzungen vor, die den objektiven und subjektiven Bedarf urologischer Hilfsmittel beziffern. Für Patienten mit neurogenen Harnblasenfunktionsstörungen (NBFS) haben Ärzte von sechs neurourologischen Zentren Patientendaten ausgewertet, die vor allem mit intermittierendem Einmalkatheterismus (IK) ihre Blase entleeren. Ihre Ergebnisse, die im Urologen publiziert wurden, bestätigen den bekannten variablen Bedarf (2016, doi: 10.1007/s00120-016-0250-y).

Objektiv gemessener Hilfsmittelbedarf bei Erwachsenen mit NBFS pro Tag: 1 bis 9 Einmalkatheter

0 bis 7 Kondomurinale

1 bis 9 Vorlagen

0 bis 7 Pants

Insgesamt haben die Autoren fast 800 Datensätze ausgewertet. Drei Viertel der Patienten entleerten ihre Harnblase ausschließlich mit IK. Sie verbrauchten im Schnitt 5,13 Einmalkatheter pro Tag. Etwa vier Prozent entleerten die Blase nur teilweise über Einmalkatheter, zudem aber auch willentlich, reflexartig oder mittels Vorderwurzelstimulation. Ihr Bedarf lag im Schnitt etwas niedriger mit 3,17 Einmalkathetern pro Tag. Diese Zahlen stimmen auch mit dem mittleren Blasenvolumen überein. Geht man von einem Blasen­füllungsvolumen von 400 ml aus, ergibt sich eine Katheterisierungsfrequenz

zwischen vier- und sechsmal am Tag, was einer Blasenentleerung alle vier bis sechs Stunden entspricht.

Etwa 15 Prozent der untersuchten NBFS-Patienten benötigten zusätzlich aufsaugende Vorlagen, im Schnitt 2,3 pro Tag. Zwischen fünf und acht Prozent nutzen Pants (2,55/Tag) oder Kondomurinale (3,81/Tag). Physiologische Besonderheiten, wie etwa eine Querschnittslähmung, können den Bedarf jedoch erhöhen. Ungewissere Angaben konnten die Autoren für den Hilfsmittelbedarf bei Kindern schlussfolgern. Der objektive Bedarf ließe sich daher nach oben nicht limitieren.