Vermischtes

Weiterbildungs­empfehlungen für Pflegekräfte in Notaufnahme und Intermediate Care

Freitag, 16. Dezember 2016

Berlin – Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat zwei neue pflegerische Wei­ter­bildungsempfehlungen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Notfallpflege und die Intermediate-Care-Pflege. Die Weiterbildung erfolgt berufsbegleitend und dauert min­destens zwei bis höchstens fünf Jahre. Für langjährige Mitarbeiter wurde eine gestaf­fel­te Möglichkeit der Anerkennung der Weiterbildung aufgrund von Berufs­erfah­rung entwick­elt.

„Insbesondere in der Notfallpflege hat es eine große Nachfrage der Krankenhäuser nach einer Weiterbildungsempfehlung gegeben, um die Pflegekräfte, die in den Notaufnahmen der Kliniken arbeiten, weitergehend zu qualifizieren“, erklärte DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Die Bewältigung von schnell wechselnden, akuten und ungeplanten Pfle­ge­situationen stelle für Pflegekräfte eine enorme Herausforderung dar. Auch in der Inter­mediate-Care-Pflege wird mit der Weiterbildungsempfehlung ein wesentlicher Pflegebe­rei­ch geregelt. „Dieses Bindeglied zwischen Intensivstation und Normalstation ist eben­falls durch besondere Anforderungen geprägt. Es gilt, die hohe Versorgungsqualität zu sichern und dem Personal gute Weiterbildungsoptionen zu eröffnen“, so Baum.

Anzeige