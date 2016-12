Vermischtes

Sind Frauen die besseren Ärzte?

Montag, 19. Dezember 2016

Boston – Überleben Patienten länger, die von weiblichen statt von männlichen Ärzten behandelt werden? Eine neue Studie, die gestern in JAMA Internal Medicine publiziert wurde, sagt Ja (2016; doi: 10.1001/jamainternmed.2016.7875). Ein Vertreter des IQWIG bezweifelt die Aussage­kraft der Beobachtungsstudie. Der Unterschied von 0,43 Prozent sei nicht als Effekt interpretierbar.

Zumindest bei älteren, amerikanischen Patienten im Krankenhaus, genauer gesagt auf der Station der Inneren Medizin, trifft dies zu. Wer von einer Ärztin behandelt wurde, profitierte von einer geringeren Sterblichkeit in den kommenden 30 Tagen (11,07 Prozent versus 11,49 Prozent) und wurde seltener in den kommenden 30 Tagen erneut ins Krankenaus eingeliefert (15,02 Prozent versus 15,57 Prozent). Anders dargestellt: Wenn eine Ärztin 233 Patienten behandelt, stirbt eine Person weniger innerhalb von 30 Tagen, als wenn ein Arzt 233 Patienten behandelt („number needed to treat“, um einen Todesfall zu verhindern: 233).

Anzeige

Eine Vermutung für das bessere Abschneiden liefern die Autoren ebenfalls. Frühere Studien hätten gezeigt, dass Frauen sich eher an Leitlinien halten und ihren Patienten häufiger Vorsorgemaßnahmen anbieten. Im Editorial ergänzen die Autoren, dass Frauen in ihrer Kommunikation mehr auf den Patienten eingehen würden und ihre Visiten länger dauern würden. Auch das sei durch Studien bereits belegt.

Ärztinnen versus Ärzte in der Studie Ärztinnen ... waren jünger (42.8 vs 47.8 Jahre)

hatten eine osteopathische Zusatzausbildung (1.577 [8.4 %] vs. 2.770 [7.0 %])

behandelten weniger Patienten pro Jahr (131.9 vs. 180.5)

behandelten etwas mehr Frauen als Männer (258.091 [62.1 %] vs. 722.038 [60.2 %])

arbeiteten eher in großen (7.460 [41.9 %] vs. 13.628 [35.7 %]), Nonprofit- (13.947 [78.2 %] vs. 28.850 [75.6 %]) und Lehrkrankenhäusern (5.168 [29.0 %] vs. 8.061 [21.1 %]) im Nordosten der USA (4.746 [26.8 %] vs. 8.574 [22.7 %])

behandelten Patienten, die mehr pro Jahr verdienten (59.570 vs. 55.841 $) Geringfügige Unterschiede (< 1 %) bei folgenden Krankheiten: Herzinsuffizienz

chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Diabetes

Nierenerkrankungen

neurologische Störungen

Krebs

psychische Erkrankungen

In ihrer Beobachtungsstudie unter­suchten die Forscher um Yusuke Tsugawa von der Harvard T. H. Chan School of Public Health in Boston die 30-Tage-Überlebensrate und Wiederein­lieferung in die Klinik von mehr als 1,5 Millionen Patienten. Insgesamt kamen im Studienzeitraum zwischen 2011 und 2014 fast 60.000 Internisten zum Ein­satz, wovon gut 30 Prozent weiblich waren. Die Frauen in der Studie waren zugleich durchschnittlich jünger, hatten eher ein osteopathische Zusatz­aus­bil­dung und behandelten knapp 50 Patien­ten weniger pro Jahr als ihre männlichen Gegenspieler.

Inhärente Verzerrungsmöglichkeiten könne man bei einer solchen nicht randomisierten Beobachtungsstudie nicht ausschließen, gibt Stefan Lange, stellvertretender Institutsleiter, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund­heitswesen (IQWiG) in Köln, zu Bedenken. „Damit ist ein Unterschied von 0,43 Prozent beziehungsweise ein relatives Risiko von 0,963 nicht mehr als tatsächlicher Effekt interpretierbar.“

Natürlich sei anzuerkennen, dass die Autoren alle möglichen Anstrengungen unter­nommen haben, um ihre Analyse um mögliche Störgrößen zu bereinigen. „Dabei zeigt sich mit zunehmend stringenter Kontrolle eine Abnahme des beobachteten Unterschieds von 0,67 Prozent auf 0,43 Prozent. Würden also weitere plausible, vielleicht nicht gemes­­se­ne Störgrößen berücksichtigt, könnte der Unterschied noch kleiner werden und schließlich verschwinden“, vermutet Lange. Nicht-adjustierte Differenzen haben die Autoren nicht angegeben.