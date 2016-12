Politik

Merkel: Pflegekräfte müssen besser bezahlt werden

Montag, 19. Dezember 2016

Berlin – Pflegekräfte in Deutschland werden nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht ausreichend bezahlt. Merkel sagte in ihrer am Samstag veröffent­lich­ten wöchentlichen Videobotschaft: „Die Bezahlung ist immer noch so, dass viele sa­gen: Das ist nicht ausreichend – und das kann ich auch verstehen.“ Sie zollte Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden, „große Anerkennung“. Das sei eine anstrengende Tä­tigkeit mit großer Verantwortung.

Pflegekräfte bräuchten eine qualifizierte Ausbildung, sagte Merkel im Gespräch mit der Altenpflegerin Bonnie-Bianca Karge aus Berlin. Die Kanzlerin unterstrich: „Wir geben jetzt sowohl für die ambulante Pflege als auch für die stationäre Pflege deutlich mehr Geld aus, und wir wollen auch den Personalschlüssel verbessern.“ Wie weit das Berufs­bild eigenständig bleiben solle, müsse noch weiter im parlamentarischen Ver­fahren dis­ku­tiert werden, sagte Merkel offensichtlich mit Blick auf Pläne über eine Zusammen­le­gung der Ausbildung von Kinderkranken-, Kranken- und Altenpflege.

Merkel sieht Verbesserungen durch die drei Pflegestärkungsgesetze. Die Einführung der neuen Pflegegrade tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Damit gehe es künftig um die tat­säch­lichen Einschränkungen, die jemand habe, unabhängig von der Art der Behinde­rung. Das sei speziell für Demenzkranke eine Verbesserung.