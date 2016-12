Politik

SPD verspricht Apothekern mehr Geld für Beratung und Nachtdienst

Montag, 19. Dezember 2016

Berlin – Apotheker sollen nach dem Willen der SPD-Fraktion für Nachtdienste und bes­se­re Beratung mehr Geld bekommen. So könnten Apotheker belohnt werden, die Bera­tungskabinen einrichten, um Kunden die Peinlichkeit öffentlicher Verkaufsgespräche zu ersparen. Auch die detaillierte Aufklärung über mögliche Wechselwirkungen solle ihnen zusätzlich Geld einbringen, berichtete der Spiegel in seiner neuen Ausgabe.

Mit diesem Vorschlag reagiert die Fraktion auf die Kampagne der Apothekerlobby gegen den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte vor kurzem die deutsche Regelung verworfen, wonach die Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel auch für ausländische Versandapotheken gelten soll.

Das Urteil würde die deutschen Apotheken ins Hintertreffen bringen, weil sie nur einen ge­ringen Anteil am Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln haben und diese vor allem im Geschäft vor Ort abgeben. Zur Zeit trommeln sie in den 20.000 Apotheken in Deutschland massiv gegen das Urteil und seine Auswirkungen.

Der SPD-Gesundheitsexperte und Fraktionsvize Karl Lauterbach sagte dem Spiegel, auf diese von der SPD vorgeschlagenen Weise werde den niedergelassenen Apothekern ge­holfen, sich gegen Internetkonkurrenz zu behaupten. Das von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) geplante Versandhandelsverbot lehnt die SPD hingegen ab.

Bayerns Ministerin Melanie Huml (CSU) erklärte: „Der Vorstoß der Bundes-SPD ist nur ein Herumdoktern am Symptom, anstatt das Problem an der Wurzel zu packen. Für eine flächendeckende Arzneimittelversorgung brauchen wir das Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.“ Deshalb begrüße Bayern Gröhes Gesetz­ent­wurf.

Huml bekräftigte, sie wolle keinen ruinösen Preiskampf zu Lasten der Apotheken in Deut­schland. Es könne nicht sein, dass Versandapotheken, die in anderen Mitglied­staaten der EU ansässig sind, vor allem die Versorgung von chronisch kranken Patienten und den Verkauf hochpreisiger Arzneimittel an sich zögen – und zwar, ohne wichtige Dienst­leistungen für das Gemeinwohl wie die Notfallversorgung zu übernehmen.