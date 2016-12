Ausland

Abtreibung in Texas: Gesetz verlangt Beerdigung von Föten

Montag, 19. Dezember 2016

Austin – Der Weg zu einer Abtreibungsklinik ist für Frauen im konservativen Texas schon bisher kein leichter. Oft müssen sie sehr weite Strecken fahren und Wochen auf einen Ter­min warten. Bald wird es für sie emotional wie finanziell noch schwerer. Denn seit heu­te gilt in dem Südstaat ein neues Gesetz: Jeder in einer Klinik oder Praxis abgetriebene Fö­tus, egal wie weit entwickelt, muss begraben oder im Krema­torium verbrannt werden. Dasselbe gilt für Föten nach Fehlgeburten in einer solchen Institution.

Der Streit zwischen Abtreibungsgegnern und -befürworten – „Pro Life“ gegen „Pro Choi­ce“ – wird in den USA seit vielen Jahren mit Vehemenz geführt. Nach dem Wahlsieg der so­zialkonservativen Republikaner gewinnt er vielerorts erneut an Fahrt, obwohl das Recht auf Abtreibung in den USA gesetzlich garantiert ist. Doch viele konservative Staa­ten finden Wege, dieses nationale Recht mit eigenen Gesetzen immer wieder zu perfo­rie­ren. Texas schreitet dabei gerne voran – in diesem Fall geht es offiziell darum, die öffent­liche Gesundheit und Sicherheit zu wahren.

In öffentlichen Statements der Befürworter steht dieser Aspekt allerdings nicht im Vorder­grund. „Ich glaube nicht, dass sterbliche Überreste von Embryonen wie medizi­nischer Ab­fall behandelt und auf Mülldeponien landen sollten“, sagte der republikani­sche Gou­ver­neur Greg Abbott in der New York Times.

David Brown vom Center for Reproductive Rights in Texas hält auf dem Portal Vox.com da­gegen: „Eine Frau zu zwingen, nach einem Schwangerschaftsabbruch oder einer Fehl­geburt für die Beerdigung zu bezahlen, ist nicht nur absurd, sondern auch eine un­nötige Belastung und ein Übergriff in ihre persönlichen Überzeugungen.“

Betroffenen Frauen droht nun eine deutliche erhöhte Rechnung: Denn zu den Kosten für einen Abbruch, von der Familienplanungsorganisation Planned Parenthood je nach Me­tho­de mit 300 bis 900 US-Dollar veranschlagt, kommen unter Umständen mehr als doppelt so hohe Bestattungsgebühren.

Für Unternehmen dieser Branche könnte es künftig betriebsam werden. Bestatter müss­ten von Klinik zu Klinik fahren, um fetale Überreste einzusammeln. Der konkrete Ablauf ist zwar noch unklar, aber es ist wahrscheinlich, dass Kliniken diese Kosten an die Pa­tien­tinnen weitergeben. Denn der wirtschaftliche Druck für Anbieter von Abtrei­bungen ist hoch. Der soziale ohnehin. Vor vielen Kliniken versammeln sich regelmäßig Pro-Life-Akti­visten und beschimpfen die Frauen als Mörderinnen.

Bereits in den vergangenen Jahren haben Texas und andere Staaten kontinuierlich da­ran gearbeitet, Abtreibungskliniken das Handwerk zu legen. Die Auflagen für eine Praxis – etwa an Ausstattung und Ausbildung des Personals – sind mittlerweile so hoch, dass viele schließen mussten. In Texas, mit einer Fläche doppelt so groß wie Deutsch­land, schrumpfte nach einem solchen Gesetz von 2013 die Zahl der Praxen von 41 auf 18.

Seit Langem schon meldet der Bundesstaat, in dem es sehr viele Teenager-Schwanger­schaften gibt, stetig weniger Abtreibungen (2006: 82.000; 2014: 55.000). Auch US-weit gibt es diesen Trend. Von 2004 bis 2013 ging die Zahl um rund 20 Prozent auf 664.000 zurück, wie aus einer Statistik des US-Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Die weit­aus überwiegende Zahl der Abbrüche findet vor der neunten Woche statt.