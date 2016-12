Politik

G-BA sieht bei Gliptinen mehr Risiken als Nutzen

Montag, 19. Dezember 2016

Berlin – In der mit Spannung erwarteten neuen Nutzenbewertungen der Wirkstoffe Saxa­gliptin und Sitagliptin als Einzelpräparat und jeweils als Kombinationspräparate mit Met­for­min hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nur beim Sitagliptin-Mono­präparat einen Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen festgestellt. Von einer „Verunsiche­rung für Ärzte und Patienten“ sprach der Hersteller von Onglyza (Saxagliptin) und Komboglyze (Kombinationspräparat aus Saxagliptin und Metformin), AstraZeneca.

Die Gliptine sind für bestimmte Erwachsene mit Diabetes mellitus vom Typ 2 zugelassen, bei denen Ernährungsumstellung und Bewegung einen erhöhten Blut­zuckerspiegel allein nicht ausreichend senken. Die Wirkstoffe hemmen das Enzym Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4), welches für den Abbau des Hormons Glucagon-like Peptid 1 (GLP-1) verant­wort­lich ist. GLP-1 wiederum regt die Freisetzung von Insulin an und hemmt die Sekretion von Glucagon. Gliptine regen also bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 die Insulin­pro­duktion an. Zu den Gliptinen gehören neben den Wirkstoffen Saxagliptin und Sita­glip­tin auch Linagliptin und Vildagliptin.

Die Monopräparate von Saxagliptin und Sitagliptin und die Fixkombinationen mit Metfor­min hatten bereits 2013 frühe Nutzenbewertungen durchlaufen. Der G-BA fasste damals befristete Beschlüsse, weil die Ergebnisse von Langzeitstudien für Saxagliptin und Sita­gliptin mit jeweils etwa 15.000 Patienten noch nicht vorlagen. „Leider zeigten die Studi­en­ergebnisse nun – entgegen aller Erwartungen – keine positiven Ergebnisse hinsicht­lich der kardiovaskulären Endpunkte und in der Gesamtmortalität. Gegenüber der Behand­lung mit den etablierten Standardtherapien zeigten die Studien hingegen sogar Risiko­sig­nale: In Hinblick auf Herzschwäche für Saxagliptin und hinsichtlich Netzhaut­erkran­kun­gen für Sitagliptin“, erläuterte Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des G-BA.

Der G-BA sieht für Sitagliptin als Monopräparat dennoch einen Anhaltspunkt für einen ge­ringen Zusatznutzen. Wegen der Unsicherheiten bezüglich der aufgetretenen Retino­pathien und noch fehlender Daten zu Hypoglykämien in der kardiovaskulären Langzeit­studie hat der G-BA die Geltungsdauer des Beschlusses aber erneut befristet.

Saxagliptin hat der G-BA aufgrund der Herzinsuffizienzgefahr bei Diabetespatienten keinen Zusatznutzen ausgesprochen. Bei der ersten Nutzenbewertung im Herbst 2013 hatte der G-BA noch einen Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen gesehen.

Auch die beiden Kombinationspräparate mit Metformin fielen durch: „Es gab in den Doss­iers keine Studienauswertungen, die die speziellen Anwendungsvoraussetzungen der Kom­binationspräparate adäquat berücksichtigen. Ein Zusatznutzen gilt für beide Kombi­nationspräparate als nicht belegt“, teilte der G-BA mit.

Etwa 145.000 Typ-2-Diabetiker, die derzeit effektiv mit Onglyza und Komboglyze behan­delt werden, würden durch die G-BA-Beschlüsse massiv und unnötig verunsichert, sagte Julia Büchner, Vice President Pricing and Market Access bei AstraZeneca Deutschland. Das Unternehmen hätte sich gewünscht, „dass der G-BA seine Beschlüsse auf einer brei­­teren Entscheidungsbasis trifft und dabei die vorliegende Evidenz von Saxagliptin angemessen bewertet“, so Büchner. Sie betonte, AstraZeneca werde nun Preisverhand­lungen mit dem GKV-Spitzenverband führen. Onglyza und Komboglyze blieben daher zunächst voll verordnungs- und erstattungsfähig.

Die Fachgesellschaft hatte sich bei der ersten Nutzenbewertung 2013 stark für die Medi­ka­mente eingesetzt: „Diese Medikamentengruppe, mit der derzeit über 650.000 Patien­ten mit Typ-2-Diabetes in Deutschland behandelt werden, führt seltener zu Unterzucke­rungen und hilft den Patienten, ihr Gewicht zu halten oder sogar etwas abzunehmen“, schrieb die Deutsche Diabetes Gesellschaft im Vorfeld der 2013er-Entscheidung.