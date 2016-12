Vermischtes

RKI: Mehr Syphilisfälle, frühe Norovirus-Saison

Montag, 19. Dezember 2016

Berlin – Die Zahl der Syphilisinfektionen ist in Deutschland erneut stark gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit 6.834 Fälle ge­meldet. Das waren rund 19 Prozent oder 1.100 Fälle mehr als im Vorjahr, wie das Institut heute in Berlin mitteilte. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen gab es dem­nach einen Anstieg. Die Mehrheit der Infektionen betrifft weiterhin Männer, die Sex mit Männern ha­ben. Der Frauenanteil liegt bei 6,2 Prozent aller gemeldeten Infektionen.

Die mit Abstand meisten Syphilispatienten im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es in Berlin mit 39 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohner, gefolgt von Hamburg mit rund 21 Fällen. Alle anderen Bundesländer liegen im einstelligen Bereich. Schlusslicht sind den Angaben zufolge Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Der Durch­schnitt liegt bei 8,5 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Anzeige

Deutlich heftiger und früher ausgebrochen ist in diesem Jahr auch die Norovirus-Saison. Im November wurden bundesweit insgesamt mehr als 14.500 bestätigte Fälle des hoch­ansteckenden Brech­durch­falls registriert, wie das RKI heute in seinem aktuellen Epide­miologischen Bull­e­tin mitteilte. In den Vorjahren wurden im gleichen Zeitraum jeweils zwischen 6.131 und 10.884 Fälle übermittelt.