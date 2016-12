Ärzteschaft

Brillen für die virtuelle Realität machen das Sehen anstrengender

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Düsseldorf – Die Auswirkungen von Brillen, die den Träger in eine sogenannte virtuelle Realität (VR) versetzten – zum Beispiel im Zusammenspiel mit einer Computer-Spiele­kon­sole – sind bislang wissenschaftlich nicht untersucht. Darauf hat der Berufsverband der Augenärzte (BVA) hingewiesen.

Dieter Friedberg vom BVA erläutert, was aus augenärztlicher Sicht im Zusammenhang mit VR-Brillen zu beachten ist. Zum Beispiel könnten sich virtuelle und reale Bewegun­gen überlagern. „Wenn ein VR-Spieler nicht sitzt, können Bewegungen in der virtuellen Welt Störungen der Koordination hervorrufen – und dann steigt die Gefahr von Un­fällen“, warn­­te der Experte.

VR-Brillen sind für den Fernblick eingerichtet. Wenn in der virtuellen Welt auch die Nähe abgebildet wird, muss derjenige, der die Brille trägt, nicht akkomodieren, aber er muss dennoch seine Augenstellung an die Nähe anpassen. Damit haben ältere, bereits pres­byo­pe Menschen keine Probleme. Doch junge Menschen müssten erst lernen, Akkom­mo­dation und Konvergenz zu entkoppeln, erläuterte Friedberg.