Ärzteschaft

Lieferengpässe: Ärztekammer Hessen drängt auf politische Lösung

Montag, 19. Dezember 2016

Frankfurt am Main – Neue Engpässe bei Antibiotika hat die Landesärztekammer Hessen alarmiert. „Schlichtweg eine Katastrophe“ sei es, wenn Medikamente, die dringend zur Be­handlung benötigt würden, für einige Wochen oder Monate nicht mehr zur Verfügung stünden, sag­­te deren Präsident Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach. Im aktuellen Fall geht es um das Breitbandantibiotikum Tazobactam, das in Krankenhäusern zur Be­handlung von bakteriellen Infektionen zum Beispiel der unteren Atemwege, der Harn­wege, der Bauchhöhle, der Haut oder des Blutes angewendet wird.

„Voraussichtlich werden wir ab Januar bis Mitte des nächsten Jahres nicht mehr in der La­ge sein, das Medikamente einzusetzen“, warnte Susanne Johna, Oberärztin und Präsi­diumsmitglied der Landesärztekammer Hessen. Grund für den Lieferengpass ist die Ex­plo­sion in einem Produktionswerk des Herstellers in Asien. Ärzte müssten gegebenenfalls ersatzweise auf andere Präparate zurückgreifen, die möglicherweise nicht denselben Be­handlungserfolg erzielten oder mehr Nebenwirkungen hätten.

„Wenn häufiger Reserveantibiotika eingesetzt werden müssen, ist dies insbesondere im Hinblick auf Entwicklungen bei multiresistenten Keimen problematisch“, hieß es aus der Kammer. Sie fordert daher eine umfassende politische Strategie, welche die Produk­tions- und Lieferfähigkeit dringend benötigter Medikamente verbessert. „Wenn wir durch Lie­fer­engpässe nicht mehr zu einem rationalen Einsatz geeigneter Anti­biotika in der Lage sind, geht dies zulasten der Patientensicherheit. Im schlimmsten Fall geraten Menschenleben in Gefahr“, warnte der hessische Ärztekammerpräsident.