Stuttgart – Nach dem Verkauf seines Brasiliengeschäfts expandiert der Pharmahändler Celesio im britischen Markt für Gesundheitsdienstleistungen. Celesio will die britische auf häusliche......

Stuttgart – Der Pharmagroßhändler Celesio hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr seinen Gewinn fast verdoppelt. Unterm Strich stand für den Zeitraum von April bis September ein Ergebnis von 138,9......

Stuttgart – Der Pharmagroßhändler Celesio hat sich dank guter Geschäfte in Großbritannien und eines schwächeren Rabattwettbewerbs in seinem ersten Geschäftsquartal wieder in die Gewinnzone gearbeitet.......