Politik

Mehr Grippefälle: Gesundheitsamt rät zu Impfung vor Weihnachten

Mittwoch, 21. Dezember 2016

Stuttgart – Wegen der steigenden Zahl der Grippefälle in Baden-Württemberg rät das Lan­desgesundheitsamt zur Impfung noch vor Weihnachten. In diesem Jahr hatte die Grippewelle schon Ende November und damit außergewöhnlich früh begonnen, wie der Epidemiologe des Landesgesundheitsamtes, Günter Pfaff, heute mitgeteilt.

In der vergangenen Woche wurden 33 Influenzafälle im Labor bestätigt. In der Woche da­­vor waren es noch 15 Fälle. „Das ist nur die Spitze des Eisbergs“, sagte Pfaff. Er rech­ne nach dem Jahreswechsel mit einer dreistelligen Zahl an Grippefällen pro Woche.

