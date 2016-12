Politik

Neue Landesrahmen­vereinbarung zum Präventionsgesetz in Sachsen-Anhalt

Dienstag, 20. Dezember 2016

Magdeburg – Eine Landesrahmenvereinbarung für Prävention und Gesundheitsförde­rung haben Vertreter des Landes Sachsen-Anhalt, der gesetzlichen Kranken- und Pfle­ge- sowie der Unfall- und Rentenversicherungen im Land unterzeichnet. Weitere Partner sind die Bundesagentur für Arbeit, der Städte- und Gemeindebund sowie der Land­kreis­tag Sachsen-Anhalt. Ziel der Vereinbarung ist, existierende Gesundheitsaktivitäten im Land zu bündeln und die Gesundheitsförderung in allen Lebenswelten weiterzuent­­wickeln. Dafür werden die Krankenkassen im Jahr 2017 mehr als 4,5 Millionen Euro zur Ver­fügung stellen.

Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt hofft, „die Präventionsarbeit zukünftig in den verschiedenen Lebens­welten besser koordinieren zu können.“ Dass dabei die Gesundheitsziele des Landes Sachsen-Anhalt miteinbezogen werden, sei „umso erfreulicher“, so Grimm-Benne.

Die Träger der Landesrahmenvereinbarung haben ein „Landesforum Prävention Sach­sen-Anhalt“ gegründet, das in den nächsten Jahren bestehende Ansätze und Kooperati­o­nen der Prävention und Gesundheitsförderung ausbauen und neue Gesundheitsinitia­tiven voranbringen soll. So sollen zum Beispiel Schwerpunktthemen wie „Gesundheit bei Erwerbslosen“, „Prävention in der Pflege“ sowie „Gesundheitsförderung in den Kommu­nen“ verstärkt in den Fokus rücken, hieß es aus Magdeburg. Dafür haben die Partner innerhalb des Landesforums Prävention sechs Arbeitsgruppen eingerichtet. Ergebnisse sollen im Laufe des Jahres 2017 vorliegen.