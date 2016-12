Hochschulen

Neurowissenschaft: Forschung und Lehre in neuem Zentrum vereint

Mittwoch, 21. Dezember 2016

Berlin – Im neu gegründeten Berliner Einstein-Zentrum für Neurowissenschaften (ECN) sollen Forschungsgemeinschaften verschiedener neurowissenschaftlicher Teildisziplinen ihre Zusammenarbeit in Forschung und Lehre intensivieren. Experten der Gebiete Gene­tik, Molekularbiologie, Physiologie, Neurologie und Psychiatrie, Philosophie und Informa­tik sollen dort auch den wissenschaftlichen Nachwuchs fördern.

„Um junge Wissenschaftler aus aller Welt anzusprechen, bieten wir unter dem Dach des ECN ein einheitliches, modulbasiertes Curriculum für die neurowissenschaftliche Ausbil­dung an. Hier sollen die exzellenten Wissenschaftler von morgen ausgebildet werden“, betont Dietmar Schmitz, Direktor des neurowissenschaftlichen Forschungszentrum (NWFZ) der Charité und Sprecher des Einstein-Zentrums.

Das neue Zentrum entstand aus einer Initiative des Exzellenzclusters NeuroCure, der Berlin School of Mind and Brain, des Bernstein Center for Computational Neuroscience und des Center for Stroke Research Berlin.