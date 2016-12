Es erscheint überfällig, die Versprechungen für die Zukunft auf den Prüfstand der Qualitätsdiskussion (Good Scientific Practice) zu stellen. Die Medizin scheint auf dem Marsch in eine goldene Zukunft zu sein. Die Forschung liefert eine stetig schneller wachsende Menge immer hochwertigerer Ergebnisse. Diese müssen nur noch in die Gesundheitsversorgung umgesetzt werden, was durch Translation der [...)