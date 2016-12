Ärzteschaft

Nordrhein: Hausärzteverband zieht positive Bilanz

Freitag, 23. Dezember 2016

Köln – Der Hausärzteverband Nordrhein hat für das ablaufende Jahr eine positive Bilanz gezogen. Vor allem die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) sei weiter auf Erfolgskurs, so der Verband. Demnach konnten die an der HZV teilnehmenden Praxen ihre GKV-Jahresumsätze erneut steigern.

Laut Hausärzteverband Nordrhein erzielten sie deutlich höhere Umsätze als Praxen, die nicht an der HZV teilnahmen. So lag der HZV-Umsatz einer Hausarztpraxis in Nordrhein ausgehend vom Jahresumsatz 2011 (Index 1) 2016 bei 1,22. Ohne HZV betrug dieser Wert 1,067. „Das ist das Ergebnis der direkt mit den gesetzlichen Krankenkassen ausgehandelten Regelungen, die Mitglieder des Hausärzteverbandes profitieren von einem praxisnahen System mit einem fairen Vergütungsrahmen“, sagte Verbands­vorsitzender Dirk Mecking.

Anzeige