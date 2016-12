Vermischtes

Kinderhilfswerk: 2016 war „Jahr der verpassten Chancen“

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Berlin – Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht 2016 als „Jahr der verpassten Chancen“ bei der Bekämpfung der Kinderarmut im Land. Die Bundesregierung habe es „verpasst, in den großen Reformprozessen dieses Jahres einen deutlichen Schritt hin zu mehr sozia­ler Gerechtigkeit für Kinder zu machen“, kritisierte der Verein heute in Berlin. „Trotz ver­schwindend geringer Lichtblicke herrscht in Deutschland bei der Bekämpfung der Kin­der­armut weitgehend Stillstand.“

„Eine Hartz-IV-Nullrunde für Kinder bis zu sechs Jahren, nur fünf Euro mehr für Jugend­li­che im Hartz-IV-Bezug, eine weitere Nullrunde beim Schulbedarfspaket, lediglich zwei Eu­ro mehr Kindergeld – die finanziellen Spielräume angesichts sprudelnder Steuerein­nah­men werden nicht zugunsten armer Kinder und Jugendlicher genutzt“, kritisierte Präsi­dent Thomas Krüger. Auch im Bildungsbereich gebe es „leider nichts Neues“. Trotz stei­gender Bildungsausgaben hänge der Bildungserfolg immer noch stark von der sozialen Herkunft ab.

Anzeige