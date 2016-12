Politik

NRW weitet Förderprogramm für Hausärzte aus

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Düsseldorf – Die nordrhein-westfälische Landesregierung weitet ihr „Hausarzt­aktions­pro­gramm“ (HAP) aus. Dadurch werden Ärzte finanziell mit bis zu 50.000 Euro geför­dert, wenn sie sich als Hausärzte in Regionen niederlassen, die akut oder mittelfristig von Un­ter­versorgung bedroht sind. Dazu zählen jetzt 191 Städte und Gemeinden – 51 mehr als bisher. Denn das Land hat die Einwohnerzahl der Städte und Gemeinden, die in das För­derprogramm aufgenommen werden, auf 40.000 erhöht. Bislang lag sie bei 25.000.

„Etwa jede zweite Kommune in Nordrhein-Westfalen kann jetzt durch die Weiterent­wick­lung vom Hausarztprogramm profitieren“, sagte Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne). Voraussetzung für die Förderung ist neben der Einwohnerzahl auch das Alter der Haus­ärzte. Sinkt der Versorgungsgrad aller in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde vertrags­ärzt­lich tätigen Hausärzte, die jünger als 60 Jahre sind, unter die 75-Prozent-Marke, be­willigt das Land die Förderung.

Betroffen sind vor allem Städte und Gemeinden in ländlichen Gegenden Nordrhein-West­falens wie etwa dem Münsterland, Ostwestfalen-Lippe und dem Sauerland. Aber auch in den Randbereichen des einwohnerstarken und damit attraktiven Ruhrgebiets wie zum Beispiel in den Städten Fröndenberg und Bönen im Kreis Unna ist die haus­ärztliche Versorgung bereits akut bedroht. Ärzte, die sich dort niederlassen und eine Praxis über­nehmen oder eine neue gründen, erhalten vom Land einen Zuschuss von bis zu 50.000 Euro, den sie nicht zurückzahlen müssen.

„Neben der finanziellen Förderung von Niederlassungen, Praxisübernahmen und Weiter­­bi­ldungen unterstützt das Land nunmehr auch die Ausbildung nicht-ärztlichen Praxisper­sonals zu Versorgungsassistentinnen und -assistenten“, so Steffens weiter. Mit diesem neuen Baustein im HAP fördert das Land zum Beispiel die Ausbildung zur Entlastenden Versorgungsassistentin (EVA) mit einem Festbetrag von bis zu 1.000 Euro.

Ein weiterer neuer Baustein des HAP ist die Förderung von akademischen Lehrpraxen. Dadurch sollen künftig mehr Medizinstudierende schon während ihrer Ausbildung die Mög­lichkeit haben, den Beruf des Hausarztes kennenzulernen. Ärzte, die aus ihrer Praxis eine Lehrpraxis machen wollen, können für die dadurch entstehenden Kosten einen Zu­schuss von bis zu 10.000 Euro beantragen. Außerdem übernimmt das Land einen Teil der Kosten, die bei der Teilnahme an einem Qualifikationsseminar für Akade­mische Lehr­praxen anfallen. Voraussetzung für die Bewilligung ist allerdings, dass die Maßnahme noch nicht begonnen wurde.