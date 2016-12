Ausland

Arzt bringt medizinische Geräte an syrische Grenze

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Mainz – Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert ist mit einer Lieferung von medi­zi­nischen Geräten an der türkisch-syrischen Grenze eingetroffen. In der Grenzstadt Rey­ha­nli will er sich mit dem Klinikarzt Mouheb Kaddor aus Idlib treffen, der dort mehrere hundert Verletzte aus Aleppo behandelt, wie er heute mitteilte.

Zu der mit Spenden finanzierten Lieferung gehören Spezialgerät wie Dermatome zur Ver­sorgung großflächiger Brandverletzungen, Injektionsgeräte (Derma-Jets) sowie Röntgen- und Sonographiegeräte, Skalpelle, Antibiotika und Verbandsmaterial.

