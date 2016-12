Vermischtes

Thüringen: Deutlich mehr Infektionen mit Noroviren

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Erfurt – In den vergangenen Wochen haben sich deutlich mehr Menschen in Thüringen mit Noroviren in­­fiziert. Seit Anfang November seien fast 2.800 Menschen daran erkrankt – weit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, berichtete die Barmer GEK heu­te.

Die Kran­kenkasse berief sie sich auf Zahlen des Robert Koch-Ins­ti­tuts. Das Insti­tut prüfe der­zeit, ob die hohen Fallzahlen an einer neuen Virus-Variante liegen.

