Vermischtes

Neuspenderrekord im Knochenmarkspender­register

Donnerstag, 29. Dezember 2016

Ulm – Noch nie sind in Deutschland so viele Stammzellspender zur Hilfe von Blutkrebs-Patienten registriert worden wie in diesem Jahr. Fast 814.000 Menschen ließen sich 2016 erstmals typisieren, wie das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) mit Sitz in Ulm heute mitteilte. Das sei eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von rund acht Prozent.

Insgesamt stünden weltweit mehr als 29 Millionen potenzielle Lebensretter zur Verfügung, davon sieben Millionen in Deutschland, teilte das Register weiter mit. Im Laufe der ver­gan­genen Jahre sei die Bereitschaft ständig gestiegen, sich typisieren zu lassen. „Für neun von zehn Patienten in Deutschland wird heutzutage der gesuchte Stammzellspen­der gefunden – meist sogar innerhalb weniger Wochen“, erklärte ZKRD-Geschäftsführer Carlheinz Müller.

