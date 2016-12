Politik

Pflege: Rund vier Prozent besitzen Zusatzversicherung

Freitag, 30. Dezember 2016

Berlin – Die Zahl der Menschen, die eine Pflegezusatzversicherung abschließen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 2015 ist die Zahl der pri­vaten Zusatz­versicherungen von 2,48 auf 2,58 Millionen angewachsen, wie Volker Leienbach, Di­rek­tor des Verbands der Privaten Kranken­versicherung (PKV), heute den Ruhr Nach­rich­ten sagte. Demnach zeigen die neuesten Daten von Oktober 2016 einen weiteren Anstieg auf 2,66 Millionen, also ein Plus von insgesamt 7,3 Prozent.

Bei der staatlich geförderten Variante, dem Pflege-Bahr, hat es laut PKV 2015 einen An­stieg von 558.600 auf 683.600 Verträge gegeben. Im Oktober 2016 seien es rund 755.000 gewe­sen. „Unterm Strich kommen wir damit aktuell auf 3,41 Millionen Pflege­zu­satzversicherun­gen“, sagte Leienbach. Die Zahl habe sich in den vergange­nen fünf Jah­ren damit bei­na­he verdoppelt. Allerdings besäßen immer noch „nur rund vier Prozent der Bevölke­rung“ solch einen Vertrag.

Anzeige

Mit Blick auf den Start der Pflegereform sagte Leienbach: „Die Pflegeversicherung zahlt einen Betrag, der die monatlichen Kosten nicht annähernd deckt.“ Die Vorsorgelücke könne bei 1.000 bis 2.000 Euro je nach Pflegegrad liegen. Das sei dann der Betrag, den

Pflegebedürftige oder ihre Familien aufzubringen haben. „Von einer Durch­schnitts­rente bleibt da nichts mehr übrig“, sagte Leienbach. Er forderte eine bessere Förderung für Pflegezusatzversicherungen.

Die bisherige staatlich geförderte Zusatzversicherung für den Pflegefall war An­fang 2013 vom da­maligen Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) eingeführt worden. Wer die Zu­satz­ver­sicherung abschließt, bekommt unter bestimmten Voraussetzungen mo­­natlich fünf Eu­ro Zuschuss vom Staat für eine Pflegetagegeldversicherung. Ziel war es, mehr Anreize für die private Pflegevorsorge zu schaffen, weil die gesetzliche Pflegeversicherung im Ernst­fall nur einen Teil der Kosten abdeckt.