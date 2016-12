Vermischtes

Norovirus-Welle in Sachsen-Anhalt

Freitag, 30. Dezember 2016

Magdeburg/Berlin – Eine starke Norovirus-Welle hat Sachsen-Anhalt erfasst. Allein in den beiden Wochen von Ende November bis Mitte Dezember gab es 949 Fälle, wie das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Internetseite meldete. Im Vorjahres­zeitraum wurden nur 377 Fälle gemeldet.

Bundesweit wurden im November laut RKI 14.519 Norovirus-Fälle registriert. In den ver­gangenen fünf Jahren lag der durchschnittliche November-Wert demnach bei 7.810 Fällen.

Anzeige