Gesundheits­ministerium und Fußballverband werben um Organspenden

Montag, 2. Januar 2017

München – Gemeinsam mit dem Bayerischen Fußball-Verband wirbt das Gesundheits­mi­nis­terium in Bayern im neuen Jahr verstärkt für Organspenden. „Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen mit unseren Informationen erreichen“, sagte Ministerin Melanie Huml (CSU) gestern. Ziel sei es, sowohl über die Medien als auch vor Ort möglichst viele Menschen mit dem Thema Organspende in Berührung zu bringen.

„Fußball hat eine hohe gesellschaftliche Integrationskraft“, sagte Huml. Dies wolle man nut­zen, um das Thema Organspende bayernweit in die Fläche zu bringen. Dem Minis­te­rium zufolge sind rund 4.000 Vereine unterhalb der Profiligen beteiligt. Beson­de­rer Höhepunkt: An dem letzten Aprilwochenende und am 1. Mai 2017 sollen insgesamt rund 3.000 Spiele der Männermannschaften sowie Spiele der Frauen- und Jugend­mann­schaften unter dem Motto Organspende stehen.

