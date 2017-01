Philadelphia – Die regelmäßige Anwendung eines Testosterongels, das die Serumkonzentration des Sexualhormons auf das Niveau von jungen Männern anhob, hat in einer Serie von randomisierten klinischen......

Rochester – Die Lebenserwartung könnte deutlich gesteigert werden, wenn es gelänge, alte verbrauchte Zellen aus dem Körper zu eliminieren. Dies zeigen tierexperimentelle Studien in Nature (2016; doi:......

Silver Spring – Die US-Arzneibehörde FDA versucht, einer Flut von unkritischen Verordnungen von Testosteron an ältere US-Amerikaner durch eine Verschärfung der Fachinformationen zu begegnen. Dort......

Novato – Das weit verbreitete und rezeptfrei erhältliche Schmerzmittel Ibuprofen hat in experimentellen Studien in PLOS Genetics (2014; doi: 10.1371/journal.pgen.1004860) die Lebenszeit von drei......

Boston - Die mediterrane Kost, die frühere Studien bereits mit der Vermeidung von chronischen Krankheiten und einer niedrigen Sterblichkeit in Verbindung gebracht hatten, war in einer aktuellen......

Boston – Eine Gruppe von Forschern aus den USA und Australien deutet das Altern menschlicher Zellen als Kommunikationsstörung zwischen Zellkern und Mitochondrien, für die sie in Cell (2013; 155:......

31.07.13

Baltimore – Das Biguanid Metformin, seit längerem Mittel der Wahl in der Behandlung des Typ 2-Diabetes, hat in Fütterungsversuchen an Mäusen die Lebenszeit verlängert. Die Autoren vergleichen die......