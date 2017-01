Vermischtes

Neue Empfehlungen zum Einsatz von Weißdornpräparaten bei Herzinsuffizienz

Montag, 2. Januar 2017

Berlin – Die bislang vorgesehene Indikation „Nachlassende Leistungsfähigkeit des Her­zens entsprechend Stadium II nach New York Heart Association” für Zubereitungen aus Weißdornblättern mit Blüten entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der wissen­schaft­li­chen Erkenntnis. Das berichten Forscher in der Dezemberausgabe des Bulletins zur Arz­neimittelsicherheit (ab Seite 3).

Laut einer neuen Monografie des Committee on Herbal Medicinal Products der Euro­päi­schen Arzneimittelagentur (EMA) reiche die Evidenz nicht aus, um die Präparate bei Herz­insuffizienz als Monotherapie zu empfehlen. Auch für die Add-on-Anwendung zur etab­lierten Therapie bei Herzinsuffizienz sei keine ausreichende therapeutische Wirkung nachweisbar. „Auch wenn mit der Einnahme von Weißdornblättern mit Blüten und deren Zubereitungen nach dem aktuellen Kenntnisstand kein besonderes stoffliches Risiko ver­bunden ist, besteht bei der bisherigen Indikation das Risiko einer Fehlbehandlung bei ei­ner Erkrankung, die einer klaren Diagnosestellung und Therapie bedarf“, schreiben die Autoren im Bulletin.

