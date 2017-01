Politik

Senatorin Kolat: Berlin muss Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst besser bezahlen

Dienstag, 3. Januar 2017

Berlin – Berlins neue Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) will den Öffentlichen Ge­sund­heitsdienst stärken. „Wir müssen die Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst besser bezahlen“, sagte sie heute der Berliner Morgenpost. „Die tarifliche Gleichstellung zu Ärz­ten in Krankenhäusern wird der erste Schritt sein.“ Zudem müsse der öffentliche Ge­sund­­heitsdienst personell ausgebaut werden. „Wir werden ausreichend Geld im Landes­haushalt bereitstellen“, kündigte die Senatorin an.

Der öffentliche Gesundheitsdienst ergänzt die ambulante Versorgung in den Arztpraxen und die stationäre in den Krankenhäusern. Er ist unter anderem für den Schutz der Ge­sundheit der Bevölkerung zuständig. Das reicht von der Einschulungsuntersuchung bis zur Überwachung der Hygiene in Krankenhäusern.

