Peking – In China sind 16 Angeklagte wegen illegalen Organhandels zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, müssen die Verurteilten,......

Berlin – Barmer GEK und Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) sind in den Fokus staatsanwaltlicher Ermittlungen geraten. Es geht um nachträgliche Änderungen und Ergänzungen von Arztdiagnosen, durch......

Würzburg – Nach ungeklärten Todesfällen in einem Altenheim in Bayern hat die Polizei eine vor drei Jahren gestorbene Bewohnerin im Raum Bamberg exhumiert. Durch die Obduktion des Leichnams solle nun......

Marburg – Bei einer Bluttat in einer Marburger Arztpraxis hat ein Mediziner ersten Ermittlungen zufolge seinen Kollegen und dann sich selbst erschossen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt,......

13.12.16

Mainz – Wer im Ausland ein Medizinstudium abgeschlossen hat, darf sich in Deutschland nicht „Doktor der Medizin“ nennen. Das entschied das Verwaltungsgericht in Mainz in einem heute veröffentlichen......