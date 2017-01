Hochschulen

Kinderkrankenpflege: Neue Kampagne der Uniklinik Köln

Mittwoch, 4. Januar 2017

Köln – Im Rahmen einer Online-Kampagne stellt sich die Kinderkrankenpflege der Uni­klinik Köln Bewerbern und Interessenten auf einer neuen Internetseite mit persönlichen Statements ihrer Pflegekräfte vor. Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Kinder­krankenpflege schildern Eindrücke ihrer Arbeitssituation mit durchweg positivem Fazit.

Die sachlichen Informationen der Seite beinhalten über die Arbeitsbedingungen inner­halb der Klinik hinaus auch Vorzüge des Standorts Köln inklusive Freizeitangeboten. Die Ansprache orientiert sich in allen Texten stark am Leser – per Du.

