Politik

Mehr Altenpflegekräfte in Thüringen

Mittwoch, 4. Januar 2017

Erfurt – Die Altenpflege ist in Thüringen eine der am stärksten wachsenden Branchen. Die Zahl der Beschäftigten stieg 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 auf 64.300, wie die Landesgeschäftsstelle Thüringen des Bundesverbandes privater Anbie­ter sozialer Dienste gestern in Erfurt mitteilte. Das seien 4,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Zum Vergleich: Die Zahl aller Beschäftigten im Freistaat stieg lediglich um 0,6 Prozent. Der Verband berief sich dabei auf die gestern von der Bundesagentur für Arbeit be­kannt­­­­­­­gegebenen Beschäftigungszahlen.

Anzeige

In Thüringen sind fast 100.000 Menschen auf Pflege angewiesen. Fast jeder zweite wird nach Angaben des Verbandes von Angehörigen versorgt. Ihr Anteil gehe aber immer wei­­­ter zurück. Damit steige der Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal, hieß es.