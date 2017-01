Politik

AOK verteidigt Risikostruktur­ausgleich zwischen den Krankenkassen

Mittwoch, 4. Januar 2017

Berlin – Als „besten Ausgleichsmechanismus, den wir bisher hatten“, sieht die AOK den mor­biditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA). Das hat der Vorstands­vor­sitz­ende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, betont. Dieser Finanzausgleich zwi­schen den Krankenkassen soll Wettbewerbsnachteile verhindern und dafür sorgen, dass sich Kassen nicht um einen möglichst hohen Anteil junger gesunder Versicherter bemüh­en, also Risikoselektion betreiben.

Mit dem jetzigen Morbi-RSA erfolgten die Zuweisungen für die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds je nach Versichertenfall laut Litsch am zielgenauesten. Der Morbi-RSA schaue nicht auf die Kassenart, betonte hingegen Litsch. „Es ist dem Morbi-RSA egal, wo einer versichert ist, sondern er guckt auf die Person und welche Krankheit sie hat, wie alt sie ist, nach Geschlecht und so weiter“, sagte der AOK-Vor­standschef.

Der AOK-Chef begrüßte dennoch das jüngst vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebene Gutachten zur Evaluation des Finanzausgleichs. „Dann werden wir sehen, ob neue Fak­ten zur Vermeidung von Risikoselektion vorliegen. Denn nur das rechtfertigt auch Ände­rungen im Morbi-RSA“, sagte Litsch.

Die Ersatzkassen, die Innungs- sowie die Betriebskrankenkassen hatten in der Vergan­gen­heit immer wieder Änderungen am Risikostrukturausgleich gefordert – sie sehen sich im gegenwärtigen System als benachteiligt. Nach Manipulationsvorwürfen will Gesund­heitsminister Hermann Gröhe (CDU) den Fi­nanz­ausgleichmechanismus vom Bundesver­sicherungsamt überprüfen lassen.

Das Son­dergutachten soll unter anderem herausfinden, wie der Finanzausgleich gegen Manipu­la­tio­nen geschützt werden kann. Das Gutachten soll bis zum 30. September 2018 vorliegen, um für die neue Regierungskoalition eine Entscheidungsgrundlage zu bie­ten. Der Finanzausgleich war ins Gerede gekommen, nachdem Kritiker auf angeb­liche „Schum­meleien“ bei der Kodierung von Krankheitsbildern hingewiesen hatten. Auf dieser Basis erhalten die Kassen mehr oder weniger Geld.