Medizin

Sehprobleme im Alter beeinträchtigen gesamte Gesundheit

Donnerstag, 5. Januar 2017

Hamburg – Sehschwierigkeiten im Alter können ein Problem für die ganze Gesundheit werden, da sie die körperliche Aktivität negativ beeinflussen. Entsprechende Ergebnisse berichten Forscher um Hans-Helmut König an der Universität Hamburg im Journal of the American Geriatrics Society (2016; doi: 10.1111/jgs.14458).

Sehprobleme können im Alter unterschiedliche Ursachen haben. Glaukom, Makula­degeneration, diabetische Retinopathie und ein Katarakt gehören zu den häufigsten Ursachen. Eine Beeinträchtigung der Sinnesorgane ist für ältere Menschen besonders deswegen problematisch, weil die Erhaltung der Alltagsfunktion einer der entscheiden­den Faktoren für die langfristige Gesundheit und Unabhängigkeit der Patienten ist.

In ihrer Studie interviewten die Forscher zwischen 2003 und 2012 2.394 Teilnehmer mehrfach. Diese waren zwischen 77 und 101 Jahre alt und wurden von den Wissen­schaftlern zu Freizeitbeschäftigungen, Sehvermögen und Begleiterkrankungen befragt.

Nach 36 Monaten hatten noch 80 Prozent der Teilnehmer keine Sehprobleme. Danach nahm die Häufigkeit jedoch zu. Es zeigte sich, dass diese Probanden in der Folge seltener spazieren gingen, Fahrrad fuhren oder im Garten arbeiteten. Außerdem widmeten sich die Teilnehmer seltener geistig fordernden Aufgaben oder lasen Bücher.