Ausland

Ringen um Obamacare

Freitag, 6. Januar 2017

Washington – Das Ringen um die Zukunft von „Obamacare“ geht weiter. Der designierte US-Präsident Donald Trump forderte gestern den künftigen Minderheitsführer der Demo­kraten im Senat, Chuck Schumer, über Twitter auf, mit den Republikanern zusam­menzu­ar­beiten, die in beiden Parlamentskammern über die Mehrheit verfügen. Die von Schu­mer geführten Demokraten wüssten, in was für einem „Schlamassel“ sie sich durch das Krankenversicherungssystem Obamacare befänden. Dieses sei „von Anfang an eine Lüge“ gewesen, so Trump.

Nach Angaben führender Republikaner soll Obamacare nach Trumps Amtsantritt am 20. Januar vorübergehend in Kraft bleiben, bis ein Ersatzmodell ausgearbeitet ist. In diesem Zusammenhang forderte Trump die Demokraten jetzt auf, zusammen mit den Republi­ka­nern einen „wirklich funktionierenden Plan für die Gesundheitsversorgung“ zu erstellen – „wesentlich preiswerter und weit besser“.

