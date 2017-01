Vermischtes

Klinikum startet wegen Hebammenmangels eigene Ausbildung

Montag, 9. Januar 2017

Memmingen – Wegen des bundesweiten Hebammenmangels startet das Klinikum im schwäbischen Memmingen eine eigene Ausbildung. Das Krankenhaus werde von April an die dreijährige Hebammenausbildung anbieten, teilte das Klinikum mit. Das Projekt finde in Kooperation mit der Akademie des Universitätsklinikums in Ulm statt. „Das heißt, dass die Auszubildenden ihre praktischen Einsätze am Klinikum Memmingen absolvie­ren, der theoretische Unterricht wiederum findet in Ulm statt“, sagte Klinikums-Personal­chefin Ingeborg Wagner.

Das Memminger Krankenhaus hatte vor wenigen Monaten Alarm geschlagen, weil es wie andere Häuser in Deutschland zu wenige Hebammen hat. Der Bedarf an Geburts­helferinnen war hingegen gestiegen. Denn im Jahr 2016 war die Zahl der Geburten in Memmingen um mehr als 20 Prozent auf fast 2.000 gestiegen.

Immer wieder werden Kreißsäle wegen Hebammenmangels ganz oder vorübergehend geschlossen. So hatte es im vergangenen Jahr etwa im Schrobenhausener Kreis­krankenhaus zeitweise keine Geburten gegeben. Im Kreis Neu-Ulm hatten sich die Wähler im Oktober bei einem Bürgerentscheid zwar grundsätzlich für den Erhalt der Geburtsstation im schwäbischen Illertissen ausgesprochen, doch die Station war zuvor schon geschlossen worden. Grund war, dass die freiberuflichen Hebammen ihre Mit­arbeit beendet hatten.