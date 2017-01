Hochschulen

Simulator trainiert OP-Teams

Montag, 9. Januar 2017

Bad Oeynhausen – Das Herz- und Diabeteszentrum NRW (HDZ NRW) in Bad Oeyn­hau­sen hat einen Simulator installiert, an dem ein komplettes OP-Team in Echtzeit Arbeitsab­läufe verschiedener OPs trainieren kann. Er soll vor allem dazu dienen, die Kommunika­tion und Koordination innerhalb des Teams in Notfallsituationen zu verbessern.

„Mithilfe der Simulation soll es gelingen, die individuellen, organisatorischen, techni­schen oder auch hierarchiebedingten Faktoren zu erkennen, die sowohl das Team als auch das Teamumfeld bei der Arbeit stören können“, erläuterte Markus Rudloff, Leiter der Kardio­technik im Herz- und Diabeteszentrum NRW.

