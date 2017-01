Vermischtes

TV-Nutzung: Hindernisse für Menschen mit Behinderungen

Dienstag, 10. Januar 2017

Bonn – Menschen mit Behinderungen fühlen sich bei der Fernsehnutzung häufig ausge­schlossen. Das zeigt eine von den Medienanstalten und der Aktion Mensch geförderte Stu­die zur Barrierefreiheit, die gestern veröffentlicht wurde.

Das gilt nicht etwa nur für Seh-, sondern sogar noch mehr für Hörbeeinträchtigte und für private Sender mehr als für öffentlich-rechtliche. So gaben beispielsweise 69 Prozent der gehörlosen Befragten an, sie seien mit den Angeboten für Barrierefreiheit dort unzu­frie­den. Bei den öffentlich-rechtlichen sind es 22 Prozent, 61 Prozent der Gehörlosen wün­schen sich insgesamt mehr Sendungen mit Untertiteln.

Anzeige