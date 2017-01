Politik

Kritik an hohem Verbrauch von Protonenpumpen­hemmern

Dienstag, 10. Januar 2017

Berlin/Aachen – Deutliche Kritik am hohen Verbrauch von Magensäureblockern (Proto­nen­pumpeninhibitoren, PPI) in Deutschland hat die Barmer Krankenkasse geübt. 2015 wurden die Me­dikamente laut einem Bericht im Nachrichtenmagazin Spiegel (Ausgabe 2/2017) in Deut­schland rund 13,4 Millionen Menschen verordnet. Damit habe sich zwischen 2006 und 2015 die Zahl der verordneten Tagesdosen mehr als ver­drei­facht. Zu dieser Menge kä­men die Präparate noch hinzu, die Patienten ohne Verordnung direkt in der Apotheke kauften.

Magensäureblocker werden dem Bericht zufolge nicht nur älteren Menschen verschrie­ben. In einigen Bundesländern erhielt demnach jede zehnte Frau zwischen 20 und 29 Jahren ein Säureblockerrezept. Die Rezeptflut lasse sich medizinisch nicht mehr recht­fertigen, sagte Barmer-Chef Christoph Straub dem Spiegel. Sie sei „weder durch stei­gen­de Erkrankungsraten noch durch demografische Faktoren zu erklären“, so Straub.

Anzeige

„Die PPI sind eine extrem wirksame Substanzgruppe“, betonte der Sprecher der Deut­sch­en Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechsel­krank­heiten (DGVS), Christian Trautwein, auf Nachfrage des Deutschen Ärzteblatts. Sie seien bei einem leitliniengerechten Einsatz sehr wertvoll. Allerdings könnten die hochpotenten Präparate gerade bei längerem Gebrauch auch unerwünschte Wirkungen zeigen.