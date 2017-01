Hochschulen

Evidenzforschung: DFG fördert interdisziplinäre Forschergruppe

Mittwoch, 11. Januar 2017

München – Auf Initiative des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin und des Lehr­stuhls für Technikgeschichte an der Technischen Universität München (TUM) nimmt die Forschergruppe „Evidenzpraktiken in Wissenschaft, Medizin, Technik und Gesell­schaft“ im neuen Jahr ihre Arbeit auf.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die interdisziplinäre Gruppe in sechs Projekten der Bereiche Technikgeschichte, Medizinge­schichte und -ethik, Wissen­schafts- und Umweltgeschichte, Wissenschafts­soziologie, Marketing- und Konsumfor­schung sowie Kommunikationswissenschaften mit 1,8 Millionen Euro für drei Jahre.

„Es gilt, die vielfältigen Prozesse zu analysieren, in deren Ergebnis Wissen zur Gewiss­heit wird“, erklärte Karin Zachmann, Professorin für Technikgeschichte an der TUM und Sprecherin der neuen Gruppe. Durch die gleichzeitige rasante Vermehrung von Wissen und Nichtwissen wachse die Bedeutung von Evidenz.